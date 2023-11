Messi/Rodrygo ‍: Racisme à la sauce argentine, Neymar sort du silence

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Rodrygo s’est retrouvé sous le feu des critiques après son altercation avec Lionel Messi lors de la défaite du Brésil contre l’Argentine (0-1). Neymar a du prendre sa défense.

Qui ose s’en prendre à Lionel Messi aura à faire à Rodrigo de Paul… et à tout le peuple argentin. Rodrygo est en train d’en faire l’amère expérience après la défaite du Brésil contre l’Argentine en milieu de semaine. L’attaquant du Real Madrid s’est longuement embrouillé avec l’ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone et des insultes ont été échangées entre les deux hommes. Une scène qui a mis Rodrygo en lumière et qui en a fait une cible majeure des supporters argentins sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, à tel point que l’attaquant du Real Madrid est victime d’un racisme écœurant depuis son altercation avec Lionel Messi.

Un racisme condamné par le joueur de 22 ans lui-même sur les réseaux sociaux. « Les racistes sont toujours en service. Mes réseaux sociaux ont été envahis d'insultes et de toutes sortes de bêtises. C'est ici pour que tout le monde le voit ! » s’est indigné Rodrygo avant de poursuivre. « Si nous ne faisons pas ce qu'ils veulent, si nous ne nous comportons pas comme ils pensent que nous devrions le faire, si nous habillons quelque chose qui les dérange, si nous ne baissons pas la tête quand nous sommes attaqués, si nous occupons des espaces qu'ils pensent être les leurs, les racistes passeront à l'action avec leur comportement criminel. Malchance pour eux. Nous n'arrêterons pas » a prévenu Rodrygo.

Neymar et Vinicius défendent Rodrygo

Dans son combat, l’attaquant du Real Madrid peut compter sur le soutien de son coéquipier en sélection, Neymar. Blessé pour une longue période après sa rupture des ligaments croisés, l’ancien n°10 du PSG a apporté son soutien à Rodrygo sur son compte Instagram. « Ton éclat les dérange. Ne t’arrête jamais » a publié le meneur de jeu d’Al-Hilal, qui avait déjà pris la parole par le passé pour défendre un autre de ses coéquipiers victime de racisme en la personne de Vinicius Junior. « Vini » a d’ailleurs lui aussi pris la parole pour défendre Rodrygo en publiant « Nous n’allons pas nous arrêter » sur son compte Instagram officiel. Un soutien total de la part des stars du football brésilien à l'encontre de Rodrygo qui touchera à coup sûr le joueur du Real Madrid.