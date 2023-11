Choqué au Brésil, Messi ne veut plus y retourner

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire au Brésil (0-1) la nuit dernière, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, l’Argentine ne gardera pas un bon souvenir de cette rencontre. La partie a été marquée par de violents incidents en tribunes. De quoi choquer les coéquipiers de Lionel Messi.

La belle affiche a malheureusement été gâchée. Au-delà de la victoire de l’Argentine au Brésil la nuit dernière, on retiendra surtout les incidents qui ont éclaté dans les tribunes du Maracana. Le coup d’envoi de la rencontre a dû être retardé de 30 minutes à cause des scènes de violence impliquants des supporters argentins, attaqués à la matraque par les policiers brésiliens. Choqués, les joueurs de l’Albiceleste sont intervenus. Le gardien Emiliano Martinez a d’abord tenté d’arrêter un policier. Puis les coéquipiers de Lionel Messi sont rentrés au vestiaire.

Messi explique le geste des Argentins

« On a fait ça parce que c’était le moyen de calmer un peu les choses, a expliqué le capitaine argentin après le match. D’en bas, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Nous pouvions voir comment ils frappaient la foule. Un malheur aurait pu arriver. Certains joueurs avaient de la famille présente dans le stade. On a pensé à eux, qui ne savaient pas ce qu’il se passait. On était plus préoccupés par ça que par le match, qui était devenu secondaire à ce moment-là. (…) Quand tout s’est un peu calmé, nous avons décidé de revenir. Mais nous sommes d’abord allés voir comment allaient nos proches et tous ceux qui étaient là. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Pour Lionel Messi, la victoire à Rio de Janeiro ne suffit pas pour embellir la soirée. Le milieu offensif de l’Inter Miami a de nouveau exprimé sa colère sur le réseau social Instagram. « Cette équipe continue d’écrire l’histoire. Grande victoire au Maracana même si elle restera marquée par la répression des Argentins au Brésil, une fois de plus. Cela ne peut pas être toléré. C’est de la folie et ça doit cesser maintenant ! », a réclamé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, forcément réticent à l’idée de remettre les pieds dans un stade brésilien.