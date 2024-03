Messi était une fraude au PSG, les Américains ont compris

Lionel Messi n'a pas vécu deux années faciles au PSG. Ce fut notamment le cas en Ligue des champions où la Pulga a souvent déçu. La qualification parisienne de mardi soir a remué le couteau dans la plaie pour Messi.

Avec Lionel Messi, le PSG aurait du réaliser son rêve de remporter enfin la Ligue des champions. La Pulga avait tout de l'homme parfait pour franchir la dernière marche vers le sacre européen. Deuxième meilleur buteur de la C1 avec 129 buts, Messi a remporté la compétition à 4 reprises. Il a surtout enchanté les observateurs avec des performances inoubliables dans les matchs à élimination directe : quintuplé contre Leverkusen en 2012, quadruplé contre Arsenal en 2010, buts d'anthologie contre le Real (2011) ou le Bayern (2015). Néanmoins, en deux saisons au PSG, Messi n'a jamais su inscrire un seul but en phase finale. Le club parisien s'est fait piteusement sortir à Madrid en 2022 et à Munich en 2023.

L'Argentin n'était pas le seul responsable des faillites collectives du PSG. Cependant, on peut remarquer que les années Messi furent synonymes de passage à vide en Ligue des champions pour le PSG. Un constat aussi réalisé par le média sportif américain ESPN, sans pitié pour la recrue de l'Inter Miami en MLS.

PSG in the Champions League before Lionel Messi signed:



2020: Final

2021: Semi-final



Messi joins:



2022: Eliminated in the round of 16

2023: Eliminated in the round of 16



Messi leaves:



2024: Quarterfinals



👀 pic.twitter.com/vGcVpfuOBP