Messi et l’Argentine c’est fini, il prépare ses adieux

La révolution arrive en Argentine, qui va perdre son sélectionneur Lionel Scaloni, et verra ensuite Lionel Messi raccrocher les crampons cet été. Un double coup dur dont les champions du monde auront du mal à se remettre.

Il y a une semaine, dans la foulée d’une trêve internationale qui avait vu l’Argentine s’imposer sur le terrain du Brésil, Lionel Scaloni avait surpris tout son monde en confiant sa fatigue et la perspective pour lui incertaine d’être là pour la Coupe du monde 2026. Les champions du monde pourraient ainsi se retrouver avec un changement de sélectionneur alors qu’ils sont au sommet, et ont trouvé un groupe solidaire autour de Lionel Messi pour enchainer les grosses performances. Selon ESPN, l’ancien joueur du Deportivo La Corogne ou de la Lazio Rome a fait comprendre à ses dirigeants qu’il allait quitter ses fonctions cet été, à l’issue de la Copa America. Une épreuve que l’Argentine rêve de remporter pour asseoir sa domination sur le continent sud-américain. Mais selon la presse argentine, cette décision ne fait désormais plus guère de doute, et pourrait provoquer un énorme tsunami.

Messi, l'espoir pour 2026 ?

En effet, Lionel Messi, qui n’a jamais assuré qu’il serait toujours international pour la Coupe du monde 2026, envisagerait également de raccrocher les crampons avec son pays à l’issue de la Copa America. Il aurait alors 37 ans et passerait ainsi le reste de sa carrière avec l’Inter Miami, où le rythme de la MLS peut lui permettre de tenir encore quelques années. De quoi atteindre ensuite le Mondial qui se déroulera sur le continent américain ? Difficile à dire mais Lionel Scaloni a confié qu’il espérait que l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG continuerait à jouer le plus longtemps possible. « J’espère qu’il jouera aussi longtemps qu’il le pourra. Car il est heureux sur le terrain. Il a prouvé qu’il était un joueur pour l’éternité. Impossible de savoir quand il va arrêter, il est incroyable. Il est heureux sur le terrain, et je pense qu’en dehors, il a tellement de sollicitations, que c’est plus difficile pour lui », a expliqué Lionel Scaloni, qui a construit une sélection argentine totalement autour de Lionel Messi, avec le succès que l’on connait. Voir ces deux personnages adulés au pays quitter l’Albiceleste serait donc un énorme coup dur, même si la décision semble prise pour le sélectionneur, et la crainte de voir Messi l’accompagner est très concrète dans la presse argentine ces dernières heures.