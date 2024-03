Lloris refroidi en MLS après une soirée en enfer

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Première soirée difficile pour Hugo Lloris en MLS. Le Français a subi une lourde défaite avec son équipe du Los Angeles FC à Salt Lake City, dans des conditions météo extrêmes.

Aux Etats-Unis, tout est souvent décuplé par rapport à l'Europe. Hugo Lloris s'en est déjà rendu compte. Le Français, pressé de découvrir son nouveau pays de résidence, a goûté au climat extrême de l'Utah. Pour son deuxième match avec le Los Angeles FC, le champion du monde 2018 affrontait le Real Salt Lake samedi. Un match disputé dans le froid et surtout en pleine tempête de neige. Malgré cela, les officiels ont tout fait pour que le match se dispute. Le coup d'envoi a été décalé de plus de 2 heures en raison du vent violent. La rencontre a été arrêtée pendant une heure à cause de la quantité importante de neige qui tombait.

Los Angeles prend 3-0 mais Lloris a fait un bon match

Même si les chutes de neige n'ont jamais totalement cessé, le match a finalement été joué jusqu'à son terme. Sur un terrain enneigé et difficilement praticable, l'équipe d'Hugo Lloris s'est liquéfiée. Elle a été corrigée sur le score de 3-0, concédant sa première défaite de la saison au bout du deuxième match seulement.

Une soirée difficile pour le gardien français, lequel a été gêné par les flocons sur le deuxième but adverse notamment. Néanmoins, sa prestation correcte a été soulignée par les médias américains. Lloris a réalisé plusieurs arrêts notables, ce qui n'est pas rien au vu des conditions difficiles de la partie. Restera un souvenir gravé dans la mémoire de l'ancien capitaine français, lequel préférera quand même la chaleur de la Californie qu'il retrouvera pour le prochain match à domicile contre le Sporting de Kansas City.