Lionel Messi interdit de stade, le Paraguay craque

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Paraguay reçoit l'Argentine dans un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour l'occasion, le pays hôte a décidé d'instaurer une règle anti-Messi.

Qui dit trêve internationale, dit rencontres internationales. Pour ceux qui ne sont pas en sélection, ces deux semaines de pause sont l'occasion de recharger les batteries et de passer du temps avec leur entourage. Pour les autres, le football continue. En Amérique du Sud, les sélections luttent pour gagner leur place pour la prochaine Coupe du monde 2026. À cette occasion, le Paraguay va recevoir l'Argentine pour un match de la plus haute importance. À ce propos, Lionel Messi, superstar de son pays, passé par le PSG, n'est pas le bienvenu à Asunción et le président de la Fédération paraguayenne l'a fait savoir en instaurant une règle anti-Messi.

Jurisprudence Vinicius, Lionel Messi fait peur aux Paraguayens

A l'occasion de la réception du Brésil le 11 septembre dernier, le Paraguay avait interdit à toute personne portant un maillot floqué Vinicius, qu'il soit du Brésil, de Flamengo ou du Real Madrid, de rentrer dans l'enceinte du stade. Coup gagnant puisque l'Albirroja remportait la rencontre sur le score d'un but à zéro. Pour la prochaine rencontre face à l'Argentine dans la capitale paraguayenne, le président de la Fédération a pris la décision de réitérer en instaurant cette fois une règle contre les fans de Lionel Messi.

De la même manière qu'avec Vinicius, toute personne souhaitant entrer dans l'enceinte du stade avec un maillot du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de l'Inter Miami ou de l'Argentine floqué Lionel Messi verra son accès interdit. La raison officielle est de tenter de réduire les tensions et les débordements entre supporters dans et autour du stade. Reste à savoir si cette règle portera chance à nouveau face à une Argentine largement dominatrice dans ces éliminatoires de la zone Amérique du Sud.