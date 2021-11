Ballon d'Or : Lewandowki donné vainqueur !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans une semaine jour pour jour on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2021. Et le duel annoncé entre Lionel Messi et Robert Lewandowski aurait basculé en faveur de l'attaquant du Bayern Munich.

Le patron de France Football l’a précisé il y a quelques semaines, après qu’une chaîne de télé portugaise annonce que Lionel Messi était le Ballon d’Or 2021, le lauréat n’est informé qu’une dizaine de jours avant la remise du trophée à Paris. Cette cérémonie étant prévue lundi 29 novembre prochain, celui qui succèdera à Lionel Messi est désormais prévenu qu’il est le vainqueur, et il a même déjà probablement fait les photos avec ce Ballon d’Or tant convoité. Car cette année, c’est une évidence, aucun joueur ne survole totalement le foot mondial au point de mettre un terme au débat. Alors, au moment où le suspense est à son comble, les supporters de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ou bien Jorginho se tournent vers le moindre détail pour tenter de percer le secret caché par l’organisateur du Ballon d’Or. Cependant, à 7 jours de la remise des prix, un site est toujours suivi de près, car chaque année il a toujours désigné le futur vainqueur.

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03 — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021

Ce site c'est OddsChecker, un comparatif des différents sites qui ont pris des paris sur le nom du Ballon d’Or 2021. A chaque fois, le footballeur qui est en tête de ce « classement » a été le lauréat. Et ce lundi, c’est clairement Robert Lewandowski qui est le favori avec une courte tête d’avance sur Lionel Messi, mais le buteur du Bayern Munich de la Pologne devance le joueur du PSG et de l’Argentine, tandis que Karim Benzema est bien loin du duo de tête dans cette course au Ballon d’Or. Bien évidemment, même si pour l'instant ce site a toujours eu raison, cela n'évite pas qu'il se trompe une fois, mais en Allemagne on croit désormais dur comme fer qu'un an après avoir été sacré footballeur de l'année par la FIFA, Lewandowski sera bien le Ballon d'Or 2021. Pour rappel, en 2019, pendant longtemps Virgil van Dijk avait été le favori des sites de paris, mais une semaine avant tout avait basculé vers Lionel Messi.