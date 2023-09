Le Mondial 2022 truqué pour faire gagner l'Argentine et Messi ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'Argentine a remporté en décembre 2022 le Mondial, après une finale légendaire contre la France. Un sacre aussi pour Lionel Messi. Mais un sélectionneur affirme que tout a été fait pour aboutir à ce résultat final.

Ce mercredi, France Football va révéler les noms des joueurs nominés pour le Ballon d’Or 2023, et il est déjà évident que Lionel Messi est l’un des grands favoris, si ce n’est le grand favori. Si la Pulga est en course pour ce trophée, alors que ses performances avec le Paris Saint-Germain ne lui valent pas cet honneur, c’est grâce à la victoire de l’Argentine lors du Mondial 2022 au Qatar.

Un succès de l’Albiceleste n’était pas réellement prévu au départ, surtout que Lionel Messi et ses coéquipiers ont débuté avec une défaite contre l’Arabie Saoudite. Cette victoire finale de l’Argentine a déclenché une vague d’euphorie dans ce pays, mais plusieurs mois plus tard le sélectionneur des Pays-Bas revient sur cette Coupe du Monde au Qatar et il balance un énorme pavé sur la mare en affirmant que tout était joué d’avance pour en arriver à la victoire de l’Argentine et de Lionel Messi.

Les Pays-Bas se taisent après cette accusation

Sur la chaîne néerlandaise NOS, à l’occasion d’une remise des trophées du championnat des Pays-Bas, Louis Van Gaal vide son sac et revient sur l’élimination de son équipe lors des quarts de finale par l’Argentine aux tirs au but. « Je ne veux pas vraiment en dire grand-chose, mais quand vous voyez comment l'Argentine marque les buts et comment nous marquons les buts et comment certains joueurs argentins sont allés jusqu’au bout et n'ont pas été punis. Je pense que tout est prémédité et je dis ce que pense. Lionel Messi devait-il devenir champion du monde ? Je pense que oui…oui », a confié Louis Van Gaal, qui n’est pas allé plus loin dans sa thèse. Présent lui aussi à cette cérémonie, Virgil van Dijk a semblé très gêné par les pros de son sélectionneur : « C'est bien sûr son opinion. Tout le monde est autorisé à avoir une opinion, mais je ne partage pas la sienne. »

Du côté de la fédération néerlandaise de football, on s'est refusé à commenter les propos de celui qui était sur le banc des Pays-Bas durant le Mondial 2022 au Qatar. Il y a quelques mois, Diego Lugano, l'ancien joueur du PSG, avait, lui aussi, accusé la FIFA d'avoir tout mis en place pour en arriver à la victoire de l'Argentine et de Lionel Messi au Qatar. Bien évidemment, aucune preuve n'a été apportée pour défendre cette théorie d'un complot.