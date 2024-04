Droits TV ‍: C’est fini pour DAZN, le foot français en panique

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les dernières discussions avec DAZN pour les droits TV de la Ligue 1 ont été catastrophiques, et le football français n'a plus qu'une seule solution pour sauver la mise. C'est BeIN Sports, qui n'est pas du tout chaud pour être le seul sauveur.

Seul candidat déclaré pour l’ensemble des droits TV du football français, DAZN ne remportera à priori pas le pactole à prix réduit, comme la chaine britannique l’espérait. Plus le temps passait et plus le « Netflix » du sport essayait de tirer les prix vers le bas faute de réelle concurrence. Dans sa stratégie, DAZN avait expliqué pouvoir bénéficier d’une grosse exposition par le biais de son accord de distribution avec Canal+, mais aussi d’une volonté de promouvoir la Ligue 1 par le biais d’un tarif abordable. Dans l’autre sens en revanche, la plateforme demandait à la LFP de baisser largement ses exigences, et de lui faire un prix d’ensemble bien en-dessous des 700 millions d’euros. Et encore, il ne s’agissait que d’offres datant du début de l’appel d’offres, et absolument rien ne s’est concrétisé à ce niveau.

BeIN Sports seule solution ?

Résultat, cette semaine, la LFP a tout de même pris rendez-vous à moins de deux mois de la fin de la saison, afin de savoir ce qu’il en était de la position de DAZN. Selon le journaliste Arthur Perrot, spécialiste des médias pour BFM TV, la réunion s’est très mal passée et aboutit pour le moment à une fin d’une collaboration qui n’aura donc jamais existé. Même s’il faut toujours se méfier des grandes annonces dans le monde des affaires et de l’audiovisuel, les écarts entre les prétentions de chacun sont tels que la Ligue a préféré claquer la porte. « Un rendez-vous a eu lieu avec la LFP ce jeudi matin. Selon nos informations, l’échange n’a rien donné de nouveau et s’est même mal passé pour la plateforme britannique. Aucune nouvelle proposition financière n’a été faite. Les montants restent insuffisants par rapport à l’ambition de la LFP qui ne varie pas et qui lui a clairement exprimé sa déception », a livré le journaliste, pour qui l’offre de DAZN n’a pas bougé d’un iota, et ne permet donc pas de faire la moindre offre de surenchère.

Résultat, tous les espoirs de Vincent Labrune, et du football français par la même occasion, se reposent désormais sur BeIN Sports. Canal+ n’a pas l’intention de revenir à la charge et se réjouit même de l’échec des négociations en son absence. Et Amazon n’a pas l’intention de continuer à perdre de l’argent dans le football français et se réserve donc le droit de ponctuellement intervenir sur un lot, mais guère plus. Suppliée par l’état français, la chaine qatarie pourrait faire un effort, mais là encore, c’est loin d’être gagné. En effet, toujours selon Arthur Perrot, BeIN n’avait absolument aucune intention de récupérer 100 % des droits et de développer à ce point son offre sur le football français, d’autant que cela ne fera que creuser ses pertes. Mais cette solution est pour le moment la seule envisageable. Inquiétant.