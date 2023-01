Le Brésil appelle Carlo Ancelotti, c'est la surprise

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Depuis le départ de Tite suite au fiasco de la Coupe du monde 2022, la confédération brésilienne de football (CBF) recherche activement un nouvel entraîneur pour mener la Seleçao sur la route du succès. Carlo Ancelotti est dans les petits papiers pour être le prochain sélectionneur du Brésil.

Après six années à entraîner le Brésil, Tite a finalement été démis de ses fonctions après l'élimination de l'équipe auriverde en quart de finale du Mondial au Qatar, face à la Croatie. Une défaite de trop, vécue comme un drame, autant par les supporters brésiliens que les joueurs. La CBF ne compte pas baisser les bras et rêve encore d'une sixième étoile. Le Brésil possède toujours un énorme vivier de talents. Afin de redorer le blason de la Seleçao, la CBF songe à trouver un entraîneur de renom. Plusieurs noms ont déjà été associés à ce poste vacant. Selon les informations d'UOL Esporte, le Brésil a l'intention de rencontrer Carlo Ancelotti qui est prêt à écouter l'offre.

Le Brésil, Ancelotti plutôt que Zidane ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti reste l'un des entraîneurs les plus convoités au monde. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga la saison passée, le Mister a une nouvelle fois prouvé sa capacité à gérer un groupe. S'il n'est pas considéré comme le plus grand tacticien de l'histoire du football, à l'instar d'un Guardiola, le technicien italien est un fabuleux meneur d'hommes. Vraisemblablement, c'est ce dont le Brésil a besoin pour remporter une nouvelle Coupe du monde. Ancelotti sera en concurrence avec Zinédine Zidane pour prendre la tête du Brésil. Si l'actuel coach du club de la Maison Blanche n'est pas libre, il est cependant apte à entendre la proposition brésilienne selon les médias locaux. Bien que l'option soit compliquée à réaliser, elle n'est pas inenvisageable si Ancelotti quitte le Real Madrid en fin de saison. L'objectif du Brésil est de trouver un entraîneur qui va bâtir une nouvelle équipe en prévision de la Copa América 2024 et de la Coupe du monde en Amérique du Nord.