Infidèle, Cristiano Ronaldo se fait balancer sur Instagram

En couple avec Georgina Rodriguez et père de cinq enfants, Cristiano Ronaldo est accusé d’infidélité. Une influenceuse vénézuélienne dit avoir eu une relation sexuelle avec l’attaquant portugais l'année dernière. Ce que le joueur dément de manière catégorique.

En pleine réussite dans le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo se retrouve confronté à un énorme scandale. Dans une story Instagram, l’influenceuse Georgilaya a révélé à ses 184 000 followers sa relation sexuelle avec l’attaquant. La Vénézuélienne, présente lors d’un rassemblement de la sélection portugaise, aurait d’abord pris des selfies avec les joueurs. Puis le quintuple Ballon d’Or lui aurait envoyé un message pour l’inviter dans sa chambre.

« Quand j’ai lu le message, j’ai pensé que si j’y allais, on ne ferait que parler, qu'on apprendrait à mieux se connaître, et que je pourrais peut-être prendre plus de photos, a raconté Georgilaya dans sa vidéo. Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c’est arrivé. C’était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulé, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo. »

Le clan du joueur dément

Bien sûr, le clan du joueur n'a pas tardé à réagir. Via le journal portugais Correio da Manha, le porte-parole de Cristiano Ronaldo a catégoriquement démenti. « C’est complètement faux et diffamatoire », a répondu le représentant de CR7. De son côté, Georgilaya se dit « tourmentée » par ce moment passé avec l’ancien joueur de Manchester United le 25 mars 2022. La jeune femme précise également au Sun qu’elle n’est pas en quête « d’argent ni de célébrité ».

Il n’empêche que cette histoire fait beaucoup de bruit, notamment au Portugal. Pour rappel, Cristiano Ronaldo, père de cinq enfants, est en couple avec Georgina Rodriguez. La star d’Al Nassr est donc accusée d’infidélité, sachant que l’influenceuse disposerait toujours des messages pour prouver sa version. Autant dire que ce scandale pourrait impacter sa vie privée.