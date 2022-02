Hakim Ziyech fait une croix sur le Maroc !

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Coup de tonnerre au Maroc. Ecarté par Vahid Halilhodzic pour la CAN 2021, Hakim Ziyech a mis un terme à sa carrière internationale.

A seulement 28 ans, le meneur de jeu de Chelsea a confirmé dans une interview accordée à AD Sports TV qu’il ne reviendra plus en sélection marocaine. « Je ne reviendrai pas en équipe nationale. C’est ma décision finale » a lancé Hakim Ziyech au sujet du Maroc à la surprise générale avant de poursuivre. « Tout est clair pour moi. Je me concentre sur ce que je fais, mon club. Si je suis déçu ? Bien sûr, qui ne le serait pas ? Mais à la fin, c’est lui (Vahid Halilhodzic) qui prend les décisions. Vous devez les respecter. C’est clair pour moi et je ne reviendrai pas en sélection. Je les comprends et je suis désolé pour les supporters » a affirmé le milieu offensif marocain, dont la décision choc ne manquera pas de susciter des réactions et des déceptions au Maroc.