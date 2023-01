Gourcuff bientôt de retour, l'énorme annonce

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Retraité du monde du football depuis la saison 2018/2019 et une expérience à Dijon, Yoann Gourcuff fait peu parler de lui. Mais selon Marouane Chamakh, l'ancien de l'OL n'aurait peut-être pas fait une croix définitive sur le ballon rond.

Yoann Gourcuff fut un temps l'un des joueurs les plus cotés d'Europe. Lors de son passage aux Girondins de Bordeaux, l'ancien international français a régalé le monde du football. Mais les blessures ont peu à peu gâché sa manière de jouer et ses capacités physiques. Après avoir remporté le championnat de France avec Bordeaux et avoir signé à l'OL, sa carrière s'est terminée en eau de boudin. Résultat, Gourcuff a pris sa retraite à seulement 32 ans après une dernière expérience à Dijon. De quoi en frustrer certains même si le principal intéressé n'est pas malheureux loin du football.

Gourcuff, un grand retour programmé ?

18+ Goals 🔞



Yoann Gourcuff vs PSG pic.twitter.com/hyBfgxVNif — My Greatest 11 (@MyGreatest11) February 11, 2022

C'est du moins ce qu'a raconté son ancien coéquipier Marouane Chamakh pendant un entretien donné à Canal+ Sport Afrique. Mais en plus de ça, le Marocain a également indiqué que Gourcuff pourrait bien finir par faire son grand retour dans le monde du ballon rond. « J’ai de bonnes nouvelles de lui. Pas tous les jours, mais je l’ai eu y a six mois par exemple. Il va très bien et il est content. Par la suite, il donnera peut-être des nouvelles. Peut-être qu’il reviendra dans le football. Mais c’est à lui de le dire. Je pense que ça arrivera bientôt. J’ai de très bonnes relations avec Yoann. Il est un peu dans la même mentalité, c’est-à-dire qu’il a mis le football un petit peu de côté. Il se consacre à sa vie familiale, à sa fille. Mais tout va bien pour lui. Il n’a pas de soucis. Ce n’est pas parce qu’il ne s’intéresse pas au football qu’il va moins bien », a notamment indiqué Marouane Chamakh, qui ne manquera pas de donner de gros espoirs aux plus nostalgiques du jeu de Yoann Gourcuff, annoncé comme le nouveau Zidane lors de son début de carrière...