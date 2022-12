Gianni Infantino a plein d'idées pour tuer le football

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Comme souvent, la FIFA a profité de la Coupe du monde pour parler de l’avenir de ce sport et se réunir pour voir de quoi l’avenir du ballon rond sera fait.

Une première décision est tombée avec l’abandon du projet qu’Arsène Wenger soutenait corps et âme, celui d’une Coupe du monde tous les deux ans. Il faut dire que l’Europe, l’Amérique du sud et la CONCACAF ont expliqué qu’ils ne participeraient pas à cette mascarade, ce qui a climatisé Wenger et Infantino. Autre projet sur le point d’être abandonné, celui de faire des groupes de 3 équipes lors de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, qui se disputera avec 48 équipes. La FIFA s’est enfin rendue compte que cela pouvait générer des matchs arrangés entre deux équipes si cela les qualifiait toutes les deux. Tout à fait secondaire pour Gianni Infantino, qui compte bien prolonger le tournoi sur plus d’un mois, pour faire plus de matchs, plus de revenus et rendre les sponsors heureux.

L'accord des joueurs, Infantino s'en fiche

Dans le même ordre d’idée, le dirigeant helvético-italien a annoncé la création d’une Coupe du monde des clubs, qui aura lieu avec 32 équipes à partir de 2025. Les plus grands clubs devront donc mettre leur saison sur pause pendant une durée beaucoup plus longue qu’actuellement, et le syndicat des joueurs a déjà hurlé sur le manque de respect aux principaux acteurs du football, qui n’ont bien évidemment pas été consultés. Aucun souci pour Gianni Infantino, cette compétition attirera de gros sponsors et les clubs seront grassement rémunérés, ce qui selon lui garantit la présence des stars conviés à cette Coupe du monde en milieu de saison.

Mais ce n’est pas tout ce que la FIFA a dans la tête pour l’avenir du football. Le Daily Mail dévoile que Gianni Infantino ne désespère pas de négocier pour les prochaines Coupes du monde, et de faire de ce rendez-vous un tournoi qui se joue tous les trois ans. Le succès commercial de la compétition au Qatar a mis des dollars dans les yeux du dirigeant, qui a vu le rendez-vous dans l’Emirat produire des revenus à hauteur de 6,2 milliards d’euros, même si le Qatar a investi bien plus pour organiser cet évènement, dépassant les 200 milliards dépensés. L’idée d’Infantino est liée à son calendrier de rêve, celle d’une Coupe du monde des clubs tous les ans pendant l’été, avec une pause tous les trois ans pour le Mondial. Et tant pis pour l’Euro ou la Copa America, qui devront se jouer à d’autres périodes. Nul doute qu’encore une fois, les supporters et amoureux du football, mais aussi les fédérations et les joueurs, vont tout de même avoir du mal à accepter ces idées pour toujours rajouter des matchs.