France ou Côte d'Ivoire, il n'a pas mangé pendant deux jours

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Arrivé l'été dernier au FC Lorient, Tiémoué Bakayoko dispose de la double nationalité française et ivoirienne. Et il avoue avoir longuement hésité avant de dire oui à la France.

Agé de 29 ans, Tiémoué Bakayoko sait qu'il a désormais sa carrière internationale dans le dos, et le milieu de terrain des Merlus est bien conscient qu'en choisissant de dire oui à Didier Deschamps en 2017 il a fait un choix fort. Alors que la Côte d'Ivoire était en mesure de lui proposer une place, le natif de Paris a finalement joué un match amical avec les Bleus contre l'Espagne, ce qui reste à ce jour sa seule sélection. Les règles de la FIFA lui permettent maintenant de pouvoir évoluer avec la Côte d'Ivoire, puisque s'il est entré à la place d'Adrien Rabiot lors de cette rencontre face à l'Espagne le 28 mars 2017, il ne s'agissait pas d'une compétition officielle. Avant d'accepter l'offre du sélectionneur français, qui ensuite n'a plus fait appel à lui une seule fois, ce que le joueur a regretté, Tiémoué Bakayoko avoue avoir gambergé pendant longtemps.

Un seul match avec la France, il ne regrette rien

Tiémoué Bakayoko s'engage avec les Merlus ! 🆕 🐟



𝐃𝐞𝐠𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐨𝐮𝐞 ! 🧡🖤 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 31, 2023

Répondant à L'Equipe sur ce sujet, le milieu de terrain de ne regrette pas sa décision de choisir la France, mais cela n'a pas été simple du tout pour celui qui a la double nationalité. « Quand je suis appelé par la France, je suis plus proche de la Côte d'Ivoire, même si les Bleus restent le rêve ultime. Quand on a une double nationalité, vous ne vous rendez pas compte comment c'est hyper difficile de choisir. Entre le moment où Didier Deschamps m'a appelé et celui où j'ai dit oui, je n'ai pas mangé durant deux jours, j'avais la boule au ventre. D'une certaine manière, si je devais maintenant jouer pour la Côte d'Ivoire, j'aurais l'impression de me désavouer. Mais j'ai un peu évolué, je ne dis pas non, je ne dis pas oui ... », reconnaît Tiémoué Bakayoko, qui regrette tout de même de ne pas avoir joué le Mondial 2018 avec l'équipe de France.