Foot : Usain Bolt signe avec un énorme club sud-africain !

On le sait, Usain Bolt est fan de football. Et l'homme le plus rapide du monde l'a prouvé dans le passé en participant même à des entraînements avec Manchester United ou bien encore le Borussia Dortmund. Désormais retraité des pistes d'athlétisme, le sprinter jamaïcain a annoncé dimanche qu'il avait signé pour une équipe de football et qu'une annonce officielle allait être faite mardi matin.

Mais le club en question a vendu la mèche ce lundi soir. En effet, le Mamelodi Sundwons, club sud-africain basé à Prétoria, a dévoilé la signature d'Usain Bolt, diffusant même une vidéo de ce dernier déjà à l'entraînement sous ses nouvelles couleurs. Et que l'on ne pense pas que cette équipe n'a pas le niveau, puisqu'elle a déjà gagné sept titres nationaux, mais également une Ligue des champions en Afrique et une Supercoupe. Propriété du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, le Mamelodi Sundowns s'assure là une promotion énorme, Usain Bolt étant une star mondiale. Reste à savoir si l'athlète va réussir cette reconversion, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais Bolt risque quand même de faire souffrir certains de ses adversaires.