Finie la Pologne, Obraniak guidera la France en coupe du monde

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

6 ans après sa retraite sportive, Ludovic Obraniak va retrouver les terrains dans quelques jours. Direction Oman pour une coupe du monde un peu spéciale et surtout un changement de nationalité sportive.

Rien ne vaut le jeu et le contact du ballon. Malgré une après-carrière très riche avec un rôle de consultant pour L'Equipe et Amazon Prime ainsi qu'un poste éphémère d'entraîneur au Touquet, Ludovic Obraniak n'a pas fait le deuil de sa carrière. « Je ne vous cache pas que ces cinq dernières années, depuis que j’ai arrêté ma carrière, franchement la vie est dure presque tous les jours. Quand on sort d’une vague qui vous a porté pendant tant d’années avec l’adrénaline et tout ce qui va avec... », confiait-il récemment sur La Chaine L'Equipe. Ses rêves de compétition vont heureusement être vite exaucés.

Obraniak se lance dans le foot à 6

En effet, l'ancien joueur de Lille, Metz et Bordeaux va disputer la coupe du monde de foot à 6 à Oman du 27 novembre au 7 décembre. Aussi appelé Socca, cette variante du football ressemble beaucoup au jeu pratiqué sur les terrains des cités, les fameux city stades. Naturalisé polonais pendant sa carrière et international pendant l'Euro 2012, Obraniak ne jouera pas pour les Aigles dans le Sultanat d'Oman. Il défendra les couleurs de son autre pays, la France.

🚨 Nos deux légendes et chroniqueurs @DjibrilCisse et @Ludo_Obraniak sont sélectionnés avec la France 🇫🇷 pour participer à la Coupe du monde de foot à 6 ⚽️



Ce sera à suivre en exclusivité dès le 29 novembre sur @lachainelequipe 📺 #SoccaWorldCup2024 #ÉquipeDeFrance #EDG pic.twitter.com/4nY9rqoHjT — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 11, 2024

Il y retrouvera un collègue de télévision, Djibril Cissé. L'ancien attaquant va abandonner l'AJ Auxerre et son poste d'entraîneur de l'attaque pendant quelques jours pour guider les Bleus. Les deux hommes seront les deux seules stars des 15 joueurs appelés pour ce Mondial. Obraniak et Cissé tenteront d'amener la France au-delà des quarts de finale, là où les Bleus s'étaient arrêtés lors de la dernière édition. Ce voyage ne privera pas les deux hommes des écrans de La Chaine L'Equipe puisque le canal 21 de la TNT est le diffuseur exclusif de cette coupe du monde de Socca.