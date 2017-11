Effondré, Buffon n’a pas perdu son sens de l’humour

Alors qu’il prévoyait de prendre sa retraite internationale après le Mondial 2018, Gianluigi Buffon doit quitter la sélection italienne sur un énorme échec.

Battue par la Suède (1-0, 0-0) en barrages, la Nazionale ne disputera pas la prochaine Coupe du monde en Russie. Un scénario difficile à avaler pour le gardien de la Juventus Turin, en larmes pendant sa réaction d’après-match, dans des images qui ont fait le tour du monde. Et qui ont profondément touché l’international croate Ivan Rakitic, prêt à sacrifier sa place au Mondial.

« J’aimerais pouvoir lui dire d’y aller à ma place, a confié le milieu du FC Barcelone. Il est unique, vraiment. Quand un enfant fait son équipe avec un papier et un crayon, il met toujours Buffon dans les buts. J’ai vu les images de lui après le match contre la Suède. Ça donne envie d’être proche de lui, quelle que soit ton équipe. C’est vraiment dommage qu’un joueur comme lui n’ait pas la chance de jouer un dernier Mondial. »

Ému par l’hommage du Blaugrana, l’Italien a tenu à lui répondre avec humour. « Cher Ivan, je pourrais sans doute continuer comme gardien de but. Mais milieu de terrain de la Croatie à ta place, ça ne serait peut-être pas une super idée. Je dis ça pour vous, a plaisanté le portier de 39 ans sur Twitter. Blague à part, tes mots ont été un superbe cadeau. » Buffon, c’est vraiment la classe.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.😂 Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you