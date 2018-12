Copa Libertadores : River Plate et Boca Juniors refusent de jouer à Bernabeu

Dans : Foot Mondial.

En décidant de faire jouer le 9 décembre prochain à Santiago-Bernabeu la finale retour de la Copa Libertadores, suite aux gros incidents intervenus samedi dernier, la Conmebol a au moins réussi à mettre d'accord River Plate et Boca Juniors. En effet, les deux clubs argentins ont tour à tour annoncé officiellement qu'ils refusaient d'aller jouer dans le stade madrilène cette rencontre attendue par tout un pays.

« Cette décision dénaturalise l'affrontement, nuit à ceux qui ont acheté leur billet et met à mal l'égalité des chances en enlevant à notre club le fait de recevoir au match retour. Il est incompréhensible qu'un pays organisant le G20 ne puisse pas assurer la sécurité d'une rencontre de football », ont indiqué ce samedi les dirigeants de River Plate, faisant référence à l'événement politique qui se déroule actuellement en Argentine et qui réunit les chefs d'état des 20 plus grands pays de la planète. La veille, c'est Boca Juniors qui avait fait part de son opposition à la délocalisation de cette finale retour.