Copa Libertadores : La gloire pour River, le désespoir pour Boca

Finale retour de la Copa Libertadores :

Stade Santiago-Bernabéu.

River Plate bat Boca Juniors : 3-1 après prolongation (5-3 au score cumulé).

Buts : Pratto (68e), Quintero (109e) et Martínez (122e) pour River Plate ; Benedetto (43e) pour Boca Juniors.

Expulsion : Barrios (93e) pour Boca Juniors.

Presque un mois après la finale aller, terminée par un 2-2 à la Bombonera, et deux semaines après les graves incidents survenus autour du Monumental, River Plate et Boca Juniors s'affrontaient sur un terrain neutre à Madrid. Et au final, c'est donc River qui l'emporte au bout du suspense grâce notamment à une frappe supersonique de l'ancien Rennais Quintero. Avec ce succès historique dans le Superclasico, River succède au Grêmio et remporte sa quatrième Copa Libertadores, la première depuis 2015. De son côté, Boca échoue une nouvelle fois en finale, et n'a plus gagné cette compétition sud-américaine depuis onze saisons.