Il s'en est pris à Messi, ce joueur du PSG le regrette amèrement

Un Argentine-Uruguay est souvent un match tendu. Manuel Ugarte l'a bien illustré jeudi soir. Le milieu du PSG a insulté Rodrigo de Paul et Lionel Messi d'un geste obscène. 4 jours plus tard, il regrette son geste à tête reposée.

Le football sud-américain exacerbe les tensions et montre parfois un visage différent des joueurs. Lors de la dernière coupe du monde, les Argentins avaient fait parler d'eux sur ce point. On se souvient évidemment des célébrations provocatrices et obscènes d'Emiliano Martinez après le sacre argentin. Même le très lisse Messi avait eu un échange musclé avec le Néerlandais Wout Weghorst en quart de finale. Jeudi soir, les Argentins ont reçu une réponse appropriée venant du rival uruguayen. En effet, le milieu de la Celeste Manuel Ugarte a eu un échange tendu avec son homologue argentin Rodrigo de Paul. Le joueur du PSG a chambré à sa manière celui qui est désigné comme le garde du corps numéro 1 de Messi dans l'entrejeu.

Ugarte a mimé une fellation devant de Paul pour décrire la relation de ce dernier sur le terrain avec Messi. Un moment obscène bien capté par les caméras de télévision et qui a fait polémique en Amérique du Sud. Un moment gênant, surtout pour Manuel Ugarte. Interrogé par le média de son pays Sport 890, le Parisien a regretté son geste. Il ne s'est pas reconnu dans les images télévisées, décrivant un moment d'inconscience de sa part.

« Quand on m’a dit qu’un de mes gestes était devenu viral, je n’ai rien compris. Puis je l’ai vu et j’ai voulu mourir. Ce n’est pas bon. Sur le moment, je n’ai pas vraiment réalisé, j’ai probablement fait cela sans m’en rendre compte. Quand on m’a dit que c’était devenu viral, je ne me souvenais même plus de ce que j’avais fait. Puis j’ai revu le geste et je me suis dit : je suis un animal ! [...] Parfois, dans le feu de l’action, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Je ne lui ai pas parlé (à De Paul), mais je veux évidemment m’excuser auprès de lui parce que c’est quelque chose qui est devenu viral, mais comme il l’a dit, ça doit rester sur le terrain », a t-il expliqué. Un mea culpa courageux car tous les joueurs sud-américains ne reconnaissent pas forcément leurs torts. Kylian Mbappé et les Français sont bien placés pour le savoir.