CdM 2022 : Des matchs à 11 heures ? Le Qatar y pense !

En 2022, ce sera au tour du Qatar d’accueillir la Coupe du monde. Et cette compétition sera synonyme de plusieurs changements majeurs. Comme cela a déjà été annoncé ultérieurement, ce Mondial se disputera en hiver (21 novembre-18 décembre). Mais selon Nasser al-Khater, secrétaire général adjoint du comité organisateur du Mondial 2022, il pourrait y avoir également des horaires pour le moins… inédits. En effet, certains matchs pourraient débuter à 11 heures du matin. Plutôt originale.

« Il y a une proposition pour faire jouer quatre matchs par jour, un à 13h, heure de Doha (11h en France) puis à 16h, 19h et 22h. Ce sera finalisé avec la FIFA. Nous prévoyons actuellement trois matchs par jour, mais nous envisageons également d'en organiser quatre par jour car le temps et la température sont cléments et tous les stades sont équipés de climatisation » a-t-il expliqué à la télévision qatarie. Pour certains, il faudra donc peut-être mettre son réveil pour ne pas rater les matchs de la Coupe du monde. Pourquoi pas, après tout.