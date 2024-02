Carlos Queiroz futur sélectionneur de l'Algérie ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Après avoir essuyé le refus de Zinedine Zidane, la fédération algérienne tient peut-être le successeur de Djamel Belmadi en la personne de Carlos Queiroz.

Le fiasco de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 ne sera pas sans conséquence pour la sélection algérienne. Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur et depuis plusieurs jours, la fédération algérienne s’active afin de lui trouver un successeur. Deux entraîneurs français ont été ciblés : Zinedine Zidane et Hervé Renard. Le champion du monde 1998 a poliment décliné l’invitation tandis que l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France féminine n’était pas disponible dans l’immédiat. Face à ces deux échecs, l’Algérie s’est tournée vers Carlos Queiroz et a peut-être trouvé son bonheur. D’après la presse locale, le coach portugais est la piste n°1 des Fennecs et le principal intéressé est très enthousiaste à l’idée de rejoindre la sélection algérienne, où son adjoint pourrait être Karim Ziani. Ancien coach du Real Madrid, de la Colombie ou encore de l’Iran, Carlos Queiroz est à ce jour le favori pour le poste même si rien n’est encore bouclé de manière définitive.