Brésil : Triplé pour Neymar, Marquinhos blessé à la cuisse

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, le Brésil s'est imposé 2-4 au Pérou. Si Neymar avait le sourire, Marquinhos l'avait moins.

L'équipe du Brésil a continué son sans-faute dans la course au Mondial 2022, puisque Neymar et ses coéquipiers ont gagné cette nuit au Pérou. A cette occasion, la star du PSG et de la Seleçao a marqué un triplé, ce qui lui permet de dépasser Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de Brésil, Neymar ayant désormais 64 buts, contre 62 pour Ronaldo, tandis que Pelé reste seul en tête avec 77 buts. Mais le Roi du Foot peut désormais trembler.

Pour Neymar, tout va bien, mais pour son coéquipier du PSG, Marquinhos, c'était la soupe à la grimace. Le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain est sorti après 11 minutes de jeu, visiblement touché à la cuisse gauche. Du côté du club de la capitale on tremble à une semaine du match contre Manchester United en Ligue des champions.