Boycotté par Messi et Cristiano Ronaldo, il a frappé fort

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Critiqué par Jamie Carragher après sa signature au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas la mémoire courte. L’Argentin a refusé de participer à une émission en raison de la présence du consultant anglais, également en froid avec le Portugais Cristiano Ronaldo.

On aurait pu assister à de belles retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers du FC Barcelone Lionel Messi et Thierry Henry. Pour la soirée de Ligue des Champions mercredi, la chaîne américaine CBS Sports, où le consultant français travaille toujours, a tenté d’inviter l’Argentin par l’intermédiaire de son animatrice Kate Abdo. Mais le milieu offensif de l’Inter Miami a refusé de participer à l’émission pourtant exceptionnellement organisée dans la ville floridienne.

Is the Messi vs. Ronaldo debate settled? 🐐



The real reason Leo Messi didn't make a #DestinationMiami appearance... @carra23 is standing his ground. 😂 pic.twitter.com/5Ie6Ku6Q1d — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 29, 2023

« Vous savez que nous avons lancé une invitation officielle à l'Inter Miami et que nous lui avons demandé de venir dans l'émission, a révélé la journaliste aux consultants Thierry Henry, Micah Richards et Jamie Carragher à ses côtés. Savez-vous quelle a été la réponse officielle ? Apparemment, Lionel Messi ne fera aucune émission de télévision dont Jamie Carragher fait partie. » En effet, l’ancien joueur de Liverpool et la Pulga ne sont pas les meilleurs amis du monde. Surtout depuis que l’observateur a critiqué le choix de Lionel Messi après sa signature au Paris Saint-Germain.

Carragher n'a pas la cote

« J'ai eu une petite critique contre Ronaldo plus tôt dans la saison, je ne pensais pas que c'était une bonne signature pour Manchester United, puis j'ai cité l'exemple de Messi, je ne pensais pas que Messi était une bonne signature pour le PSG », a confirmé Jamie Carragher, à qui l’ex-Parisien avait répondu sur Instagram pour le traiter « d’âne ». Un bel exploit de la part du consultant sachant que Cristiano Ronaldo le boycotte également. On se souvient de cet avant-match en août 2022 durant lequel CR7, toujours à Manchester United, avait tout simplement ignoré le spécialiste qui militait pour son départ. A croire que les grands joueurs sont rancuniers.