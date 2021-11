Benzema, Mbappé et Kanté en lice pour The Best 2021

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Organisés par la FIFA, les trophées The Best sont une version un peu modernisée du Ballon d'Or. Et parmi les finalistes il y a 3 joueurs français, Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté.

Le 17 janvier prochain, la FIFA dévoilera les noms des différents lauréats pour The Best, mais ce lundi, l'instance mondiale du football a annoncé les footballeurs qui sont encore en lice pour décrocher ce prix honorifique. Et parmi eux, trois évoluent en équipe de France. La liste finale est composé de : « Karim Benzema (France / Real Madrid CF), Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC), Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC), Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund), Jorginho (Italy / Chelsea FC), N’Golo Kanté (France / Chelsea FC), Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München) Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain); Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC) ». A noter qu'aucune footballeuse français n'est dans la course au trophée chez les féminines, de même que chez les coachs (homme ou femme).