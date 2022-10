Benzema Ballon d'Or, Karim a renversé la France

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a un peu plus inscrit son nom dans la légende du football en devenant Ballon d'Or pour la première fois. Le joueur du Real Madrid savoure logiquement son nouveau statut.

Au Real Madrid, Karim Benzema est assurément une légende. L'attaquant français aura presque tout vécu, tout connu. Les critiques, les succès, les doutes, les titres. Jusqu'à arriver au Graal des distinctions personnelles : le Ballon d'Or. Un trophée XXL pour la carrière de Benzema et au vu des précédents joueurs qui l'ont remporté ces dernières années. A 34 ans, KB9 marque donc un peu plus de son empreinte le football mondial. Comme il l'a indiqué lors de la cérémonie qui l'a titré, ce Ballon d'Or est avant tout pour le peuple, ou plus communément ce qu'il appelle son entourage, ses supporters. Ces dernières heures, Karim Benzema s'est livré dans France Football. Une interview dans laquelle il revient sur l'importance d'un trophée comme le Ballon d'Or.

Benzema, la leçon de vie

« Tu parles beaucoup trop, reste concentré »



Karim Benzema tacle Jérôme Rothen sur Instagram. pic.twitter.com/9nDtriaQZd — Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2022

Pour l'ancien Lyonnais, impossible d'ailleurs d'oublier l'impact du collectif dans ce succès majeur. « Le Ballon d’Or, ça dépasse tout. C'est un trophée individuel mais il est, et sera, toujours collectif, avec mes coéquipiers, bien sûr, mais aussi avec les gens de dehors. Je le partage avec ceux d'où je viens, les quartiers, mes fans, tout le monde », a notamment indiqué Karim Benzema, fier de pouvoir représenter ceux qui l'ont toujours soutenu malgré les difficultés. A ce sujet, il indiquait aussi dans France Football : « Par rapport à tout ce qu’il m’est arrivé, et ce n’est pas que du foot, je ne peux pas me comparer à un autre joueur, car c’est trop différent. Par moments, ce qu’il m’était arrivé, c’était trop dur. C’est ma leçon de vie, pas pour les autres, pas un exemple de vie pour les gens non plus. Je suis parti de tout en bas, je suis arrivé tout en haut ». Une sortie honnête donc pour KB9, qui va devoir très vite repartir sur de nouveaux objectifs, avec bien évidemment en tête, l'idée d'aller remporter la prochaine Coupe du monde au Qatar sous le maillot de l'équipe de France. De quoi lui assurer une place de choix parmi les meilleurs joueurs français de l'histoire.