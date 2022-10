Karim Benzema Ballon d'Or 2022, KB9 dans la légende !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

En toute logique, Karim Benzema a été élu Ballon d'Or par le jury de 100 journalistes réunis par France-Football. Le joueur français du Real Madrid est le cinquième footballeur tricolore à gagner ce prix qui lui a été remis par Zinedine Zidane.

24 ans après Zinedine Zidane, lauréat de ce trophée en 1998, le 66e Ballon d’Or de l'histoire est attribué à un joueur français, puisque ce lundi, Karim Benzema a décroché le plus prestigieux trophée individuel pour un footballeur. Et Zizou était évidemment tout heureux de remettre le Ballon d'Or à celui qu'il a eu sous ses ordres à Madrid. Dans l’histoire du foot, le natif de Lyon est seulement le cinquième joueur français à gagner le Ballon d’Or, puisque avant lui Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983,1984,1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998) avaient remporté ce prix. Il est vrai que sur la saison 2021-2022, débutée par une victoire avec l’équipe de France dans la Ligue des Nations et qui s’est terminée par un succès en finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid contre Liverpool, le choix fait par les 100 journalistes issus des 100 premiers pays au classement de la FIFA s’imposait et que KB9 était le grandissime favori. Agé de 34 ans, et 13 ans après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema est donc élu Ballon d’Or 2022, seulement deux mois après avoir été désigné joueur de l’année par l’UEFA. Au palmarès, KB9 succède à Lionel Messi, qui à la surprise générale avait gagné l'an dernier son 7e Ballon d'Or quelques semaines après avoir quitté le FC Barcelone afin de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Classement du Ballon d'Or 2022

1e. Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

2e. Sadio Mané (SEN / Liverpool, Bayern Munich)

3e. Kevin de Bruyne (BEL / Man City)

4e. Robert Lewandowski (POL / Bayern Munich, FC Barcelone)

5e. Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

6e. Kylian Mbappé (FRA / PSG)

7e. Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

8e. Vinicius Jr (BRE / Real Madrid)

9e. Luka Modric (CRO / Real Madrid)

10e. Erling Haaland (NOR / Dortmund - Man City)