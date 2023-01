Belgique : Thierry Henry sélectionneur, c'est bien parti

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

La Belgique est à l’aube d’une révolution après son fiasco lors de la Coupe du monde 2022, durant laquelle elle a été éliminée dès le premier tour.

Roberto Martinez a quitté son poste et la fédération belge cherche activement un nouveau sélectionneur. Un appel à candidatures a été lancé mais pour l’heure, la perle rare n’a pas encore été dénichée. Un nom revient toutefois avec insistance, celui de Thierry Henry, qui officiait comme adjoint de Roberto Martinez depuis plusieurs années. Au micro de Sky Sports la semaine dernière, l’attaquant belge Romelu Lukaku a soutenu la candidature du champion du monde 1998. « Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il sait coacher, il sait ce qu'on doit faire pour y arriver. Il connaît l'équipe et le staff. Pour moi, il est l'entraîneur idéal pour notre équipe nationale » a confié l’attaquant de l’Inter Milan, qui serait ravi d’évoluer sous les ordres de Thierry Henry en sélection.

Thierry Henry a la cote en Belgique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Belgian Red Flames (@belgianredflames)

A priori, Romelu Lukaku n’est pas le seul cadre de la Belgique à pousser en faveur de Thierry Henry. Interrogé par le Het Laatste Nieuws, Toby Alderweireld a également fait savoir que selon lui, l’actuel consultant de Prime Video était la meilleure solution pour les Diables Rouges. « Henry a gagné dans sa carrière tout ce que vous pouvez gagner. De plus, il connaît l'équipe. Je comprends que le rajeunissement est nécessaire, mais vous devez aussi savoir d'où nous venons. Henry serait la solution ultime à cet égard » a confié l’ex-défenseur de Tottenham, pour qui la nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur de la Belgique en lieu et la place de Roberto Martinez serait une suite logique des choses. Reste maintenant à voir si les dirigeants de la fédération belge sont du même avis et si Thierry Henry est enclin à relever ce défi. D’autres noms sont toutefois cités dans la presse belge ces derniers jours, dont ceux de Louis Van Gaal ou encore de Michel Preud’homme, qui apparaissent comme les principaux concurrents de Thierry Henry pour le poste.