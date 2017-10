Ballon d'Or : Une liste de 30 noms dévoilée le lundi 9 octobre !

Dans : Foot Mondial, PSG.

France-Football a annoncé ce lundi qu'une première liste de 30 joueurs en course pour le Ballon d'Or 2017 sera dévoilée le lundi 9 octobre prochain. Afin de faire du buzz et de l'audience, le groupe de presse qui édite France Football diffusera les noms un par un tout au long de la journée via différents canaux, avant une émission sur la chaîne L'Equipe où Estelle Denis dévoilera à partir de 17h45 les 15 derniers noms. Pour rappel, c'est Cristiano Ronaldo qui a remporté le dernier Ballon d'Or.