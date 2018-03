Argentine : Avec Di Maria et Lo Celso, mais sans Pastore

Dans : Foot Mondial, PSG.

Pour préparer le Mondial 2018, l’Argentine va affronter l’Italie et l’Espagne en amical les 23 et 27 mars. Deux matchs que le milieu offensif Javier Pastore ne disputera pas. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain ne figure pas dans la liste dévoilé par le sélectionneur Jorge Sampaoli. Son temps de jeu est sûrement jugé insuffisant, d’où ses envies de départ cet hiver. De leur côté, les autres Parisiens Angel Di Maria et Giovani Lo Celso ont bien reçu leur convocation. A noter les absences des attaquants Mauro Icardi et Paulo Dybala.

La liste de Sampaoli :

Romero, Guzman, Caballero - Rojo, Funes Mori, Fazio, Otamendi, Acuña, Salvio, Tagliafico, Mercado - Mascherano, Paredes, Lanzini, Lo Celso, Biglia, Banega, Di Maria - Higuain, Messi, Agüero, Perotti.