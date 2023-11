Ancelotti reste au Real Madrid, le Brésil fonce sur Mourinho

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Le Brésil attend Carlo Ancelotti pour succéder à son actuel sélectionneur intérimaire Fernando Diniz. Mais contre toute attente, l’entraîneur du Real Madrid pourrait prolonger son contrat au sein de la Casa Blanca.

L’information est tombée lundi et elle a fait l’effet d’un coup de poignard aux dirigeants de la fédération brésilienne de football. Priorité de la Seleçao pour prendre la place de sélectionneur en fin de saison, Carlo Ancelotti est en négociations très avancées avec le Real Madrid pour une prolongation de contrat au-delà de juin 2024. Florentino Pérez a laissé filer Xabi Alonso, lequel devrait s’engager en faveur du Bayern Munich, et a ainsi pris la décision de conserver son entraîneur actuel, capable de faire des miracles avec des bouts de ficelles, même lorsque le mercato est très calme dans la capitale espagnole.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Un coup dur pour la sélection brésilienne, qui attend Carlo Ancelotti depuis presque un an. C’est ainsi que selon les informations de Todo Fichajes, les dirigeants de la fédération brésilienne sont dans l’obligation d’activer un plan B. Celui-ci mène à un autre coach qui connait très bien le Real Madrid puisque le média espagnol affirme que le Brésil pense désormais à José Mourinho. Le Special One sera libre comme l’air en fin de saison puisque son contrat avec l’AS Roma expire en juin 2024 et à priori, son profil ne laisse pas insensible la fédération brésilienne.

Mourinho est prêt à dire oui au Brésil

Annoncé au Real Madrid ou encore en Arabie Saoudite ces dernières semaines, le technicien portugais verrait plutôt d’un bon œil une offre du Brésil, lui qui n’a encore jamais occupé la fonction de sélectionneur. Todo Fichajes affirme que José Mourinho a d’ores et déjà donné son accord de principe à la fédération brésilienne, qui va toutefois tenter une ultime approche pour signer Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid se donne jusqu’à la fin du mois de janvier pour trancher définitivement la question de son avenir. Une fois cette deadline passée, alors le Brésil pourrait foncer sur José Mourinho et sécuriser la signature du technicien portugais.