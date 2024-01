Zidane déjà cramé, sa carrière est en danger

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Inactif depuis la fin de son aventure au Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane attend toujours la bonne opportunité pour rebondir. Mais pour son ancien coéquipier Emmanuel Petit, l’entraîneur français a peut-être trop attendu.

Nouveau coup dur pour Zinedine Zidane. Après la Coupe du monde 2022, celui qui attendait le poste de sélectionneur des Bleus a vu la Fédération Française de Football prolonger Didier Deschamps. Et maintenant, c’est le Real Madrid qui rallonge son engagement avec Carlo Ancelotti. Parmi ses rares destinations possibles, deux d’entre elles lui ont donc fermé la porte jusqu’en 2026. De quoi s’interroger sur la carrière d’entraîneur du Marseillais.

Zidane sans solution à court terme ?

Pour son ancien coéquipier en sélection Emmanuel Petit, Zinedine Zidane a peut-être mis sa carrière d’entraîneur en danger. « Le problème, c'est que des opportunités il n'y en a pas énormément, a prévenu le consultant de RMC. Des clubs qui sont capables d'accueillir Zizou, il n'y en a pas des masses non plus puisqu'il y a des entraîneurs qui sont bien en place dans les grands clubs européens aujourd'hui. S'il doit étudier des projets moins huppés ? Il sort de trois titres de champion d'Europe, il ne va pas non plus accepter n'importe quoi. »

🗣️ Manu Petit : "Si t'es absent X mois, c'est problématique."



Zidane met-il sa carrière d'entraîneur en danger ? pic.twitter.com/Z6c0UGXZaD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 3, 2024

« Une longue pause, un problème dans la carrière d'un entraîneur ? Oui. A l'image d'un joueur qui est obligé d'être opérationnel et performant sur un terrain, si tu es absent x mois, c'est déjà problématique. Alors imagine x années, a répondu le chroniqueur. Un entraîneur n'est pas obligé de jouer, mais c'est lui qui dirige l'effectif, qui est un peu la tête de gondole du club. Vu comment les mentalités évoluent, (...) dans l'approche du métier, que ce soient les entraîneurs, les staffs, les présidents... Ils ne raisonnent plus du tout de la même manière et ça va super vite. » La piste Zinedine Zidane reste tout de même d’actualité pour Manchester United, où le Néerlandais Erik ten Hag est sur la sellette.