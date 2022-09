Un club craque pour Zidane, ce n'est pas le PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane est en position d'attente en vue du poste de sélectionneur de l'équipe de France. Cela ne l'empêche pas de faire rêver un grand club d'Europe en difficulté, qui n'est pas le PSG.

Conforté dans sa place d’entraineur principal de la Juventus, Massimiliano Allegri sent tout de même le vent de la révolte dans son dos. Les deux défaites en Ligue des Champions, contre le PSG puis face à Benfica, ont ruiné le moral des tifosi, qui veulent sa tête. Surtout que cela ne se passe pas mieux en Série A avec 2 victoires en 6 matchs. Il n’en faut pas plus en Italie pour que les rumeurs d’un licenciement pullulent dans les journaux. Plusieurs noms sont sortis, avec toutefois une géométrie très variable. Si la Vieille Dame veut sauver les meubles avec une solution peu coûteuse, elle peut faire confiance à Paolo Montero, ancienne légende du club et désormais en charge de la Primavera, l’équipe réserve du club du Piémont. Mais un autre nom est sorti et il coûterait beaucoup plus cher : Zinedine Zidane. C’est ce que révèle le média spécialisé Calcio Mercato.

Allegri viré, Zidane arrive, trop cher pour la Juventus

Le Français a l’énorme avantage d’être libre et de considérer la Juventus comme l’un de ses clubs de coeur. Néanmoins, son coût est un terrible frein pour une éventuelle arrivée du côté de Turin. En effet, la Juventus devra lâcher 36 millions d’euros à Allegri si elle devait le virer, le technicien italien ayant signé un énorme contrat pour revenir à la Juve. Bien évidemment, en ce qui concerne Zidane, le principal obstacle n’est pourtant pas d’ordre financier. Annoncé avec insistance du côté du PSG, l’ancien maestro des Bleus se voit plutôt devenir le sélectionneur de l’équipe de France après le Mondial 2022. Autant dire que les performances de la formation de Didier Deschamps seront suivies de près, d’autant que son contrat sera renouvelé ou arrêté dès le mois de janvier 2023. D’ici là, peu de chances de voir Zidane répondre aux éventuelles sollicitations de la Juventus, même si les supporters locaux ne rêvent que cela depuis que son nom est sorti du chapeau.