Turquie : 2 ans de prison pour avoir insulté un arbitre ?

Accusé d’avoir insulté un arbitre en octobre dernier, le défenseur turc Caner Erkin pourrait prendre très cher. Et on ne parle pas d’une suspension ou d’une amende puisque selon les médias turcs, le défenseur international de 29 ans pourrait prendre jusqu’à deux ans... de prison ! Effectivement, un tribunal turc a accepté ce mardi d’intenter un procès contre le joueur du Besiktas.

Bien évidemment, la possible sanction a provoqué, sur les réseaux sociaux, la colère de nombreux supporters du Besiktas. Et pour cause, les fans du club stambouliote estiment que le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan n’est pas tout blanc dans cette affaire. Pour rappel, le Besiktas est actuellement 2e du championnat turc et affrontera le Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions cette semaine.