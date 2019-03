Sergio Ramos privé du Ballon d’Or, une légende dénonce un scandale

Dans : Foot Europeen, Liga.

Après 10 ans de suprématie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont fini par lâcher le Ballon d’Or. Il a fallu attendre l’année 2018 pour voir Luka Modric interrompre l’ère des deux extraterrestres.

Et l’on ne peut pas dire que ce sacre soit volé tant le milieu du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste et meilleur joueur du Mondial, a brillé l’année dernière. Mais comme souvent, le nom du vainqueur ne fait pas l’unanimité, notamment auprès de Luis Figo qui n’aurait pas récompensé Modric ni son compatriote CR7. Non, le Portugais regrette plutôt le manque de reconnaissance accordé au défenseur central du Real Sergio Ramos.

« Au vu de ses qualités, il mérite le Ballon d'Or, a estimé le vainqueur de l’édition 2000 interrogé par Marca. Mais en tant que défenseur, comme pour un gardien, cela semble plus compliqué de le remporter même si Cannavaro l'a gagné en étant défenseur. Cela dépend du moment, de la saison, des concurrents. Mais au niveau de la qualité, il est clair que Ramos le mérite. » Pourtant, l’Espagnol a seulement terminé 19e en 2018, bien loin de la 7e place de son coéquipier français Raphaël Varane.