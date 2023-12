Que fait Messi au niveau de Mbappé ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Ce jeudi, la FIFA a dévoilé les trois finalistes pour le Trophée The Best, qui récompense, comme le Ballon d’Or, le meilleur joueur du moment.

Pour ce titre décerné par l’instance mondiale du football, c’est l’année 2023 dans son ensemble qui est prise en compte. Résultat, la FIFA l’a bien précisé, le titre mondial gagné par Lionel Messi avec l’Argentine n’est pas pris en compte. Si le titre final sera décerné à Londres le 15 janvier 2024, le nom des finalistes a déjà choqué. Erling Haaland a été logiquement récompensé après son triplé avec Manchester City, et ses buts empilés. De même que Kylian Mbappé, qui n’a pas autant brillé avec le PSG mais a tout de même empilé les buts. Pour Lionel Messi, sur l’année 2023, c’est une fin de saison compliquée avec le club de la capitale, une longue pause, et un transfert à Miami pour rejoindre une équipe du bas de tableau de la MLS, et absente des play-offs malgré l’importance de La Pulga dans la bonne fin de saison de la franchise de Floride.

La FIFA a souligné qu’il avait été le meilleur passeur de la Ligue 1 et nommé dans l’équipe-type de l’année pour justifier ce choix qui ne fait pas vraiment l’unanimité chez les suiveurs du football. Lauréat en 2022, Lionel Messi possède toutefois un nom qui lui permet de rester au sommet, même quand il n’a pas réalisé des derniers mois extraordinaires depuis son sacre mondial au Qatar en 2022.