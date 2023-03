PSG : Messi et Mbappé battus pour le Ballon d'Or !

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, Erling Haaland a frappé fort en Ligue des champions. Le cyborg norvégien a inscrit un quintuplé en huitième de finale retour face à Leipzig. Meilleur buteur européen de la saison, il s'affirme vraiment pour le Ballon d'Or aux côtés des favoris, Messi et Mbappé.

En une soirée, Erling Haaland a clairement fait oublier les stars du PSG qui avaient été très en vue lors du dernier Mondial. Une semaine après leur prestation ratée à Munich, Kylian Mbappé et Lionel Messi pouvaient constater devant leur écran la grande forme d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien a porté Manchester City vers les quarts de finale en inscrivant cinq buts à Leipzig en moins d'une heure de jeu. Une performance que seuls Luiz Adriano et Lionel Messi avaient réussi avant lui en C1. De quoi rappeler à tous que personne ne marque plus que le Cyborg cette saison en Europe.

Haaland, trop efficace pour être oublié au Ballon d'Or

Haaland est le meilleur buteur de Premier League avec 28 buts et surtout le meilleur du football européen avec 39 réalisations toutes compétitions confondues. Un total nettement supérieur à Kylian Mbappé, pourtant performant et auteur de 31 buts. Oublié par le public en fin d'année 2022 avec le Mondial auquel ne participait pas la Norvège, Haaland s'est remis en selle pour jouer le Ballon d'Or en fin de saison. Si Messi et Mbappé les deux favoris avaient été très en vue au Qatar, Haaland a lui encore toute une C1 pour marquer les esprits avant les votes de l'été. Olivier Rouyer le place même dans les grands favoris dès maintenant.

« C’est quelqu’un qui est au bon endroit, au bon moment, qui anticipe, qui va chercher sur le troisième but. Il va le chercher car il est à l’endroit où il faut pour le pousser au fond. Il te met une tête extraordinaire (sur le quatrième). Pour moi, c’est vraiment un grand buteur même si Guardiola veut le faire évoluer. […] En terme de Ballon d’Or, il est dans la course et je pense même si City ne gagne pas la C1. (Peut-il le gagner ?) Franchement s’il continue, s’il offre quelques surprises... », a t-il développé dans l'Equipe de Greg. Et si Haaland continue à livrer des prestations aussi extraordinaires, il ne sera pas loin de la gagne pour un prix toujours plus sensible aux performances individuelles depuis 10 ans.