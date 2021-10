PSG : Lionel Messi gagnera son 7e Ballon d'Or, il mise tout !

Dans : Foot Europeen.

Le 29 novembre prochain on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2021, et chacun y va de son pronostic. En Espagne, on voit mal comment le trophée pourrait échapper à Lionel Messi.

Qui remportera le Ballon d’Or 2021, le premier après la pause d’un an provoqué par le covid ? Pour l’instant ils sont 30 footballeurs à pouvoir espérer devenir le meilleur joueur de l’année selon le vote d'un jury de journalistes venus de toute la planète. Mais au sein de cette liste de rêve, un joueur commence déjà à faire figure de favori, il s’agit de Lionel Messi. Non pas que la Pulga ait brillé avec le FC Barcelone, et même avec le PSG depuis son transfert, mais la quête de la Copa America avec l’Argentine est forcément un facteur très important qui plaide pour la victoire finale de Leo Messi. Du côté du quotidien sportif catalan Sport, on l’annonce haut et fort, il faudra qualifier le joueur du Paris Saint-Germain de « septuple Ballon d’Or » après le 29 novembre et la remise des prix qui aura lieu dans la capitale française. Même si cela lui fait probablement mal de voir que c’est probablement sous le maillot du PSG et au Parc des Princes que Lionel Messi exhibera ce septième Ballon d’Or, Lluis Mascaro pense qu’il y a zéro suspense.

Pour le directeur général de Sport, la messe est dite et Lionel Messi mérite sans aucun doute le trophée qui le fera entrer un peu plus dans la légende du football. « Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Et il mérite bien son septième Ballon d'Or. Personne ne pourra jamais égaler la carrière exceptionnelle de la star argentine, laquelle a culminé l'été dernier en remportant la Copa América avec son équipe nationale. Malheureusement, il n'est plus au Barça, mais je suis convaincu qu'au PSG il continuera à accumuler les titres et à battre de nouveaux records. Messi est un joueur unique et irremplaçable. Avec un talent surnaturel qui l'élève au-dessus du reste des autres stars. Sa magie et ses buts font déjà partie d'une légende incomparable. Et à 34 ans, il est toujours numéro un sur la planète. Le footballeur qui peut l'éclipser n'est pas encore né. Pas même son nouveau coéquipier Mbappé, loin des records stratosphériques de l'ancien Blaugrana », écrit le patron du journaliste sportif barcelonais.