Officiel : La Belgique arrête tout, Bruges sacré champion

Dans : Foot Europeen.

Initialement suspendu jusqu’à la fin du mois d’avril, le championnat de Belgique ne reprendra pas. En effet, ce jeudi après-midi, la Pro League a demandé l’arrêt de sa Jupiler Pro League. Une première pour un championnat européen en cette période de crise sanitaire...



« Dans ce contexte, il incombe au Conseil d’Administration de formuler une recommandation à l’Assemblée Générale pour la poursuite de la compétition, en tenant compte de la santé publique, des intérêts de tous les stakeholders et du souhait de la majorité des clubs de ne pas reprendre la compétition. Une reprise de la compétition ne pourrait exclure les risques pour la santé des joueurs, des collaborateurs et de toutes les personnes impliquées dans l'organisation des matchs et dans le maintien de l'ordre. Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité qu'il n'était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin. Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil d'Administration a formulé un avis unanime à l'Assemblée Générale afin de ne pas reprendre les compétitions de la saison 19-20 et d'accepter le classement actuel de la Jupiler Pro League comme classement final (sous réserve des décisions de la Commission des Licences) », explique la ligue belge dans un communiqué.

Par conséquent, le Club Bruges est le nouveau champion de Belgique. Une décision plutôt logique quand on sait que Bruges avait 15 points d’avance à une journée de la fin du championnat avant l’arrêt des compétitions. Par contre, la finale de la Coupe de Belgique, entre le Club Bruges et Antwerp, sera, elle, maintenue. Une nouvelle date sera définie après la fin de la crise du coronavirus.