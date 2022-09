Mort de la Reine Elizabeth II, le monde du football en deuil

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

L’Angleterre est en deuil depuis l'annonce du décès de la Reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans et les hommages pleuvent sur toute la planète.

Ce jeudi soir, l'Angleterre entame un deuil national de plusieurs jours après la mort de la Reine Élisabeth II dans son château de Balmoral, en Écosse. Ce décès a été annoncé de manière officielle à Buckingham Palace, et va donner lieu à un long deuil dans le Royaume.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

La mère du Prince Charles, qui est désormais le Roi Charles III, a régné sur l’Angleterre et les autres pays du Commonwealth durant sept décennies. Un règne qui a marqué les esprits et plus globalement l'histoire de la planète. Et c'est donc pour cette raison que le monde du football français et européen a rendu un vibrant hommage à Elizabeth II. Les stars du football, comme la légende Pelé, qui a reconnu être un grand fan de la Reine d'Angleterre, ont rapidement rendu hommage à une personnalité qui a traversé de nombreux événements.

Manchester United a par exemple fait savoir qu'une minute de silence aurait lieu avant son match d'Europa League, et l'ensemble des comptes des clubs de football anglais est passé en noir et blanc, en signe de deuil. Les hommages devraient se multiplier dans les prochains jours.

Manchester United shares the sorrow of the entire nation following the announcement from Buckingham Palace on the passing of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

Après l'annonce de cette triste nouvelle, le club de Manchester United publié un communiqué pour rendre hommage à la Reine : « Manchester United partage la douleur de toute la nation suite à l'annonce du palais de Buckingham du décès de Sa Majesté la reine. Le club reconnaît son immense contribution à la vie publique, y compris le sport, ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde. Toutes les personnes liées à Manchester United se joignent à la grande famille du football pour envoyer nos plus sincères condoléances et notre plus sincère sympathie à la famille royale », peut-on lire sur le site de MU, qui annonce que son match d'Europa League contre la Real Sociedad aura bien lieu à Old Trafford avec une minute de silence qui s'annonce pesante. À noter que les deux équipes porteront des brassards noirs pendant que les drapeaux d'Old Trafford seront en berne. À noter que les matchs de Premier League prévus ce week-end devraient être reporté à la suite de ce décès de la Reine.