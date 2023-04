Mbappé, Pogba, Neymar… Les recrues contre le pire adversaire

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Ciblé par des cris et insultes racistes contre la Juventus Turin (1-1) mardi, l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku a reçu de nombreux soutiens. Plusieurs joueurs ont réagi sur les réseaux sociaux, y compris le Néerlandais Memphis Depay qui a appelé des stars du football à se mobiliser.

Les incidents dans les stades se suivent et rien ne change. Mardi soir, à l’occasion des demi-finales aller de la Coupe d’Italie, Romelu Lukaku a été ciblé par des cris et insultes racistes au Juventus Stadium. L’attaquant de l’Inter Milan, forcément touché, a demandé à ces spectateurs de se taire après son but inscrit sur penalty. Ce qui a incité l’arbitre à lui donner un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Autant dire que cet épisode ne laisse personne indifférent.

Depay ne croit plus aux instances

La FIFA s’est empressée de réagir à travers un communiqué de son président Gianni Infantino, lequel a promis de « veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et avoir un effet dissuasif ». Le genre de discours déjà entendu par le passé, sans amélioration par la suite. C’est sans doute l’opinion de Memphis Depay qui a décidé de ne plus rien attendre des instances. En effet, l’attaquant de l’Atlético Madrid a lancé un appel à la mobilisation sur Instagram.

« Aveugle et sourd au monde mais jamais au racisme ! Il est temps que tous les athlètes commencent à se connecter les uns aux autres, afin que nous puissions gérer ce mal comme nous le devrions, a réclamé l’international néerlandais. Une fois que nous nous rassemblerons, nous pourrons vraiment changer les choses parce qu'ils ne le feront pas pour nous ». Dans son message, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a identifié plusieurs stars du football comme Kylian Mbappé, Neymar, Presnel Kimpembe, Paul Pogba, Marcus Rashford, Rio Ferdinand, Virgil van Dijk ou encore Patrice Evra, tous appelés à agir ensemble.