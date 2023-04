De Mbappé à la FIFA, Lukaku secoue le monde du football

Dans : Serie A.

Victime d’injures et de cris racistes contre la Juventus Turin (1-1) mardi, Romelu Lukaku ne manque pas de soutien. De nombreux joueurs comme le Parisien Kylian Mbappé ont réagi sur les réseaux sociaux. Tandis que le patron de la FIFA Gianni Infantino s’est exprimé dans un communiqué.

Etrange fin de match à Turin mardi. Buteur sur penalty dans le temps additionnel, Romelu Lukaku a permis à l’Inter Milan d’arracher le match nul contre la Juventus en demi-finale aller de Coupe d’Italie. L’attaquant milanais a alors célébré son but en demandant aux supporters de se taire. Et pour cause, le Belge avait été victime d’injures et de cris racistes. C’est pourtant Romelu Lukaku qui a été sanctionné d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.

Autant dire que cette décision a créé une énorme polémique. Très vite, l’avant-centre prêté par Chelsea a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux. Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Reece James, Mario Balotelli, Achraf Hakimi… Tous se sont manifestés, tout comme le Français Kylian Mbappé. « 2023 et toujours les mêmes problèmes, a constaté l’attaquant du Paris Saint-Germain sur Instagram. Mais on ne va pas vous laisser faire. ALL AGAINST RACISM (Tous contre le racisme). »

La FIFA soutient Lukaku

La polémique a pris une telle ampleur que Gianni Infantino a pris le temps de rédiger un communiqué. « Le football n’a pas de place pour le racisme ou toute autre forme de discrimination, a réagi le président de la FIFA. Il est tout simplement inacceptable de voir les insultes racistes proférées par des spectateurs à l’encontre de l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku. La FIFA et moi-même sommes aux côtés de Romelu Lukaku, comme de tout autre joueur, entraîneur, officiel de match, supporter ou participant à un match de football ayant souffert de racisme ou de toute autre forme de discrimination. »

« Les victimes de ces abus doivent être soutenues et les auteurs dûment punis par toutes les autorités, a poursuivi le dirigeant. Je réitère l’appel que j’ai lancé en début d’année aux supporters pour qu’ils se lèvent et fassent taire les racistes. De même, dans le football, nous devons veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et servir de moyen de dissuasion. Une fois pour toutes : non au racisme. Non à toute forme de discrimination. » De son côté, Romelu Lukaku a réclamé des actes, et non de simples paroles.