Mbappé, Pogba et Guardiola, le monde du foot doit agir

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Peu abordée dans le milieu du football, la santé mentale des joueurs et des entraîneurs est pourtant essentielle. Certains cas récents le confirment, à l’image des problèmes rencontrés par Kylian Mbappé au Real Madrid.

C’est sans doute l’une des images de la semaine. Furieux après le nul concédé face au Feyenoord Rotterdam (3-0) mardi en Ligue des Champions, après avoir mené 3-0, Pep Guardiola s’est lui-même infligé des blessures à la tête. Pour le manager de Manchester City, dont l’équipe vient d’enchaîner un sixième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, ce geste est bien le signe d’un problème mental. D’où l’intervention de Bixente Lizarazu qui conseille aux acteurs de ne pas négliger cet aspect.

La tête de Pep Guardiola après le match nul de City en Ligue des Champions... 😅 pic.twitter.com/HeD4dGg6cJ — Kultur (@Kulturlesite_) November 26, 2024

« Je fais partie d’une génération où on ne se plaignait pas et où on se démerdait seul avec nos problèmes, s’est souvenu l’ancien latéral gauche interrogé par Le Parisien. Or, 100 % des sportifs traversent des moments émotionnels difficiles. 100 % ! Il faut les analyser et les amortir. Regardez l’exemple criant de Paul Pogba. Il a connu un problème familial très important qui a eu un impact terrible sur sa carrière. Terrible. La tension et la tristesse qui l’ont tué pendant des mois lui ont abîmé le corps et cela fait trois ans que sa carrière est bloquée. C’est un cas extrême bien sûr. Mais, il faut non seulement entraîner son corps mais aussi entraîner son environnement afin qu’il reste positif et pas toxique. »

« Cela signifie qu’il faut bien choisir ses proches voire ses clubs. Et donc aller là où on se sent bien, respecté et épanoui, a conseillé le consultant. L’autoanalyse du sportif sur cela doit être permanente. Le tabou de la santé mentale n’a pas encore complètement sauté. Mais quand je vois un colosse comme Teddy Riner assumer consulter une psychologue, c’est un bon signal. Après, il y a plusieurs méthodes. Parler à des professionnels ou à des proches, mais parler. Verbaliser, c’est hyper important. Je reviens sur Paul Pogba : il a mis du temps à raconter ses ennuis et son corps l’a un peu lâché. Et ces problèmes sont récurrents. »

Mbappé également concerné

« Regardez l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Cette semaine, il s’est autolacéré le visage après un match. C’est le signe d’une immense souffrance mentale, a souligné Bixente Lizarazu. Que le foot t’amène à cela, c’est un problème. Mais il y a encore des blocages. Récemment, j’ai incité Didier Deschamps à reconnaître que Kylian Mbappé avait des problèmes de santé mentale. Une partie des réactions, c’était : avec le pognon qu’il gagne, il n’a pas le droit de se plaindre. L’argent ne règle sûrement pas ce genre de soucis. Et même des fois, il les crée. » Ces derniers temps, de plus en plus de sportifs osent en parler publiquement.