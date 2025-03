Indice UEFA ‍: Le PSG offre un énorme cadeau à la France

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

La victoire du Paris Saint-Germain à Liverpool et sa qualification pour les quarts de finale permet à la France de prendre de l’air au classement UEFA. La Ligue 1 est presque assurée de conserver sa cinquième place au détriment des Pays-Bas.

Chaque saison, la France joue sa cinquième place au classement UEFA contre les Pays-Bas ou le Portugal. Cette fois encore, ça n’a pas manqué. L'Eredivisie a failli jouer un vilain tour à la Ligue 1 grâce à certains résultats remarquables. Mais c’était sans compter la très récente qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool. La double confrontation réussie des hommes de Luis Enrique permet à la France de creuser l’écart face aux Pays-Bas et de valider sa 5ᵉ place au classement UEFA, tout comme l’élimination en parallèle du Feyenoord. « Valider », car il faudrait un miracle venu de nulle part pour que le championnat néerlandais repasse devant. Un miracle qui commencerait par une victoire du PSV Eindhoven face à Arsenal. Sauf que les hommes de Peter Bosz se sont lourdement inclinés 7 buts à 1 au match aller.

La France valide sa 5e place à l’indice UEFA

LdC : Paris fait tomber Liverpool ! https://t.co/T65wRdFp28 — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2025

Ce mercredi soir, les dés seront donc définitivement jetés. Si par un heureux hasard, le PSV parvenait à se qualifier face à Arsenal, il faudrait ensuite une nouvelle série d’événements à la faveur des Pays-Bas pour que la France cède sa place. En Ligue Europa, il reste encore des points à aller chercher. Sauf que l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar, les deux derniers représentants néerlandais en Europe (hors PSV), risquent de s’affronter en quarts de finale. Un état de fait qui freinerait la potentielle récolte de points des clubs de l’Eredivisie. Ainsi, il n’y a plus aucune chance de voir la France se faire doubler. Sans parler du fait qu’il faudrait que le LOSC et l’OL soient éliminés pour que le calcul soit favorable aux Pays-Bas.

Avec cette cinquième place dûment acquise, la Ligue 1 sait d’ores et déjà qu’elle aura jusqu’à sept représentants en compétitions européennes, dont quatre en Ligue des champions, la saison prochaine. C’était le cas cette année et ce le sera vraisemblablement aussi en 2026-2027.