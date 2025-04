Dans : Foot Europeen.

Par Nathan Hanini

Légende du football néerlandais Leo Beenhakker est décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans.

Surnommé « Don Leo » le Néerlandais avait notamment été triple champion d’Espagne avec le Real Madrid entre 1987 et 1989. Connu pour sa longévité sur les bancs, Beenhakker a entraîné entre 1965 et 2009 avec la particularité d’avoir coaché l’Ajax Amsterdam et le Feyenoord. Il est par ailleurs devenu champion avec les deux clubs. « Leo Beenhakker est décédé à l'âge de 82 ans. Le Real Madrid présente ses condoléances à tout le monde madridiste. Qu'il repose en paix », a déclaré le club de la capitale espagnol ce jeudi soir sur les réseaux sociaux.