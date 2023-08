Le Barça éjecte Ansu Fati, qui signe à Brighton

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Ancien successeur annoncé de Lionel Messi, Ansu Fati n’a jamais pu marcher dans les traces du prodige argentin. Mais désormais, son salaire encombre le club catalan, qui a cherché à s’en défaire pendant ce mois d’août. Sans trouver preneur. Résultat, l’international espagnol a été prié de voir ailleurs et sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Ansu Fati a pris la direction de Brighton, où il va arriver dans l’après-midi pour être prêté un an au sein du club de Premier League. Une bonne affaire pour le club anglais, et son manager Roberto de Zerbi. Pour le FC Barcelone, cela va surtout permettre de valider les dernières recrues, et d’aligner quelques contrats qui étaient en attente avec certains joueurs.