La Juventus virée de Serie A, il agresse une Vieille Dame

Par Mehdi Lunay

La Juventus est en crise. Lundi soir, l'ensemble de la direction sportive a démissionné. Les ennuis financiers et une possible enquête des autorités italiennes n'y sont pas étrangers. Javier Tebas veut de grosses sanctions de l'UEFA pour un non-respect du fair-play financier.

La Vieille Dame est-elle en péril ? On peut se le demander après la situation inédite vécue lundi soir. Les démissions ont été massives à la Juventus : le président Andrea Agnelli, son vice-président Pavel Nedved ainsi que tout le conseil d'administration ont quitté leur fonction avec effet immédiat. Si la situation sportive n'est pas au beau fixe, les causes seraient plutôt à aller chercher en coulisses. Le club bianconeri est dans le viseur de la justice depuis plusieurs mois. En cause, des irrégularités sur des transferts réalisés ces dernières années et aussi dans les comptes du club.

Relégation ou exclusion de la C1, Tebas sans pitié avec la Juve

On accuse les Turinois d'avoir dissimulé le montant réel de leur masse salariale. De quoi faire bondir Javier Tebas, le patron de la Liga. L'Espagnol est très attaché au fair-play financier de l'UEFA. La situation de la Juventus lui évoque indiscutablement une violation des règles financières de l'instance européenne. De manière officielle, la Liga appelle à des sanctions immédiates contre la Juventus et surtout propres au barème mis en place.

🚨 LaLiga issue a strong statement calling for “immediate sports sanctions” against Juventus. LaLiga say they will continue to pursue complaints against Juventus. Sources also tell me LaLiga believe appropriate sanctions could include relegation or #UCL exclusion. pic.twitter.com/chsNJnY80e — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 29, 2022

« La Liga, dans le but de promouvoir un football financièrement durable en Europe, maintient ces plaintes contre la Juventus et demande aux autorités compétentes d'appliquer des sanctions sportives immédiates au club. (...) En avril de cette année, la Liga a porté plainte pour manquement au fair-play financier auprès de l'UEFA contre la Juventus, mais aussi contre Manchester City et le Paris Saint Germain », indique t-elle notamment dans son communiqué. Comme le rappelle, le journaliste de CBS Ben Jacobs, cela signifierait une exclusion de la prochaine Ligue des champions voire une relégation en deuxième division. Des conséquences lourdes pour la Juventus mais nécessaires pour Javier Tebas, lequel n'apprécie pas non plus la Juve pour son attachement au projet de Super Ligue.