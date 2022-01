Cristiano Ronaldo met le bazar à l’Open d’Australie

Quelques heures après son match avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a réussi à faire le buzz à l’autre bout de la planète.

Une discussion surréaliste a eu lors du match phare de la « night session » de l’Open d’Australie de tennis, qui avait donc lieu ce jeudi midi en France. Numéro 2 mondial et candidat au titre, Daniil Medvedev, affrontait la star locale Nick Kyrgios. Malgré la victoire en quatre sets, le Russe n’a pas apprécié l’attitude du public, notamment lorsqu’il ne parvenait pas à empocher sa mise en jeu. Depuis les tribunes, alors que le tennis reste un sport où le silence est requis pendant les points, des cris s’élevaient quand il manquait un service par exemple.

An 𝒊𝒄𝒐𝒏𝒊𝒄 Australian Open interview 🇦🇺



Daniil Medvedev's next match in front of the Melbourne fans will be interesting...#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/BkTYa6N8Au