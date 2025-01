La Belgique préfère Rudi Garcia à Thierry Henry, le raison dévoilée

Dans : Foot Europeen.

La fédération belge souhaite tourner la page Domenico Tedesco et cible deux entraîneurs français pour lui succéder. Mais à présent, la piste Rudi Garcia est plus chaude que celle menant à Thierry Henry.

Eliminée en huitième de finale du dernier Euro et bien inférieure à la France et à l’Italie lors de la Ligue des Nations, la Belgique n’avance plus. Le sélectionneur Domenico Tedesco a eu du temps, mais les résultats ne plaident pas en sa faveur, raison pour laquelle l’ancien entraîneur du RB Leipzig est plus que jamais sur la sellette. Il semble même clair à présent que Domenico Tedesco va prochainement être remercié par ses dirigeants, qui ciblent deux entraîneurs français pour lui succéder : Thierry Henry et Rudi Garcia, comme révélé il y a quelques heures par la presse belge.

La Belgique fonce sur Garcia... car Henry est trop cher

Mais selon les informations de L’Equipe, une piste est beaucoup plus chaude que l’autre et c’est l’ex-entraîneur de l’OL, de l’OM ou encore de Naples qui tient la corde… avant tout pour des raisons financières. Et pour cause, le quotidien national révèle que la piste Thierry Henry est très complexe notamment en raison des « gros contrats médiatiques et publicitaires actuels » de l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France espoirs. Un regret pour la fédération belge, qui adore son profil et qui a déjà travaillé avec lui par le passé puisque Thierry Henry était un membre important du staff de Roberto Martinez à l’époque.

Trop complexe néanmoins, la piste menant à la légende d’Arsenal a été mise de côté au profit de celle, beaucoup plus simple et réaliste, menant à Rudi Garcia. Libéré de toute contrainte au niveau contractuel par le Napoli, il est disponible immédiatement et pour un coût bien inférieur à Thierry Henry. Une piste séduisante pour la Belgique, qui voit en Rudi Garcia un coach dont les résultats sont généralement assez bons partout où il passe, avec un staff déjà composé et une facilité d’adaptation grâce à sa forte expérience. Rien n’est encore tranché de manière définitive, mais celui qui a notamment entraîné Cristiano Ronaldo à Al-Nassr est aujourd’hui le candidat le plus plausible pour prendre la suite de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges.